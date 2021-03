O treinador português José Mourinho afirmou, esta sexta-feira, que aprendeu a lidar com a confrontação aos métodos daquele que considera - ele mesmo - «um dos mais importantes treinadores do jogo».

O técnico do Tottenham respondeu às críticas afirmando que também ninguém «vai discutir ciência de foguetões com a NASA», para ilustrar que os críticos «pensam que podem discutir futebol com um dos mais importantes treinadores do jogo», isto no contexto das crescentes análises menos abonatórias ao seu estilo de jogo e à modernidade do mesmo, quer por parte de outros agentes desportivos ou da opinião pública, nos últimos anos.

Num evento organizado pelo patrocinador do clube, a AIA, Mourinho falou ainda dos Mourinistas, os fãs que dizem motivá-lo a fazer o melhor que consegue.

«Honestamente, ganho força por mim, mas principalmente pelas pessoas que amo e pelas pessoas que sei que me amam, mesmo que eu não conheça muitas delas. Eu costumava chamá-los os Mourinistas, porque em Portugal nos usamos o ‘ista’ no fim do clube que amamos, para expressar o apoio. Por exemplo, se é do FC Porto dizes portista, se és do Benfica, dizes benfiquista e se és do Mourinho, dizes Mourinista. Eu tenho tantos Mourinistas no mundo e jogo para eles», completou, citado pelo The Guardian.