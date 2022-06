O julgamento de Joseph Blatter e Michel Platini, antigos presidentes da FIFA e da UEFA, respetivamente, vai iniciar-se na quarta-feira, em Bellinzona, prolongando-se por 11 dias. Os dois antigos dirigentes estão acusados de fraude em torno da FIFA.

Em novembro último, Blatter e Platini foram acusados formalmente pelo Ministério Público helvético de fraude e outros crimes, tendo sido afastados de todas as atividades ligadas ao futebol por seis e quatro anos, respetivamente.

As consequências do caso tiraram Blatter antes do previsto da FIFA e terminaram também com a campanha de Platini para ser o seu sucessor, tirando igualmente o gaulês do trono da UEFA.

Na investigação, Blatter e Platini são suspeitos de terem combinado o pagamento ilícito de dois milhões de francos suíços (1,8 milhões de euros) por parte da FIFA ao então dirigente máximo da UEFA.

Platini terá recebido a quantia em 2011, alegadamente, pelos serviços prestados como conselheiro de Blatter entre 1998 e 2002. Ambos justificaram o pagamento tão diluído no tempo com o facto de as finanças da FIFA, na altura, não permitirem remunerações tão elevadas como as acordadas entre Blatter e Platini.

Segundo a legislação suíça, a fraude simples tem uma moldura penal de até cinco anos de prisão ou uma punição pecuniária.