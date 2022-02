O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, reforçou os elogios já deixados ao futebolista colombiano Luis Díaz, contratado ao FC Porto no mercado de transferências de janeiro, mas frisou que é preciso tempo para que o extremo esteja ao seu melhor nível no novo clube.

«Deixem-me dizer isto: se ele viesse agora, entrasse em campo e estivesse imediatamente no seu melhor e a jogar melhor do que todos os outros, isso seria muito estranho. Eu ainda não o vi, ainda não esteve no centro de treinos, talvez devêssemos esperar mais um pouco», afirmou Klopp, esta manhã, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Cardiff, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra (domingo, 12h00).

«Nós estamos muito contentes e empolgados com a contratação. É uma contratação muito boa e nós trabalhamos em todas as frentes para melhorar a equipa. Nós contratámo-lo porque gostamos praticamente de tudo nele, é assim mesmo. Eu seguia-o há algum tempo, não apenas quando jogámos duas vezes contra ele na Liga dos Campeões», referiu o técnico alemão, em alusão aos dois jogos da fase de grupos da competição, ante o FC Porto, já esta época.

«Ele é um jogador excecional. Tem velocidade, um conjunto de habilidades, o caráter para ter uma grande carreira. Tudo aquilo que nós queremos é que tenha essa carreira connosco», expressou, ainda, num momento em que falou também do luso-inglês Fábio Carvalho, do Fulham.

O colombiano Luis Díaz já dança, de resto, com a camisola do Liverpool. Só falta mesmo a integração nos treinos e o regresso aos relvados, agora na Premier League.