O Liverpool falhou a contratação do luso-inglês Fábio Carvalho na janela de transferências de inverno, mas Jurgen Klopp garante que os reds continuam a querer contar com o médio para a próxima temporada.

«Vamos ver. Obviamente ainda estamos interessados, seria uma loucura se não estivéssemos. Não está nas nossas mãos. O processo atrasou-se e não deu certo antes do fecho do mercado. Veremos o que acontece», disse o técnico alemão em conferência de imprensa esta sexta-feira.

Fábio Carvalho, de 19 anos, termina contrato com o Fulham no final da temporada. O médio ofensivo tem sido um dos pilares da equipa de Marco Silva, contabilizando oito golos e três assistências em 19 jogos.

Na antevisão ao duelo da Taça da Liga, diante do Cardiff, Klopp voltou a abordar a chegada de Luis Díaz a Anfield e referiu que a estratégia do clube é «contratar os jogadores certos no momento certo».

«Se ele viesse, entrasse em campo e estivesse imediatamente no seu melhor, seria muito estranho. É claro que precisa de tempo para se adaptar. Ainda nem o vi. Temos de aguardar», começou por dizer.

«Temos que ter sucesso agora e no futuro, ele vai ajudar-nos nisso. Gostamos de praticamente tudo nele. Acompanho-o há um bom tempo. Ele tem a velocidade, um conjunto de recursos e o caráter para ter uma carreira realmente bem-sucedida. Estamos muito felizes, é uma história especial», acrescentou.