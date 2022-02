Luis Díaz foi contratado apenas na janela de inverno, mas já está a convencer Jurgen Klopp. O treinador do Liverpool falou da adaptação do colombiano ao clube e comentou a alegria que o ex-FC Porto traz aos treinos.

«Ainda não passámos muito tempo juntos, só em treinos. Tivemos uma conversa mais longa com o Pep Lijnders, que também fala português e espanhol, e pudemos ter uma conversa fluída. Ele é muito boa pessoa», começou por dizer em conferência de imprensa, esta quarta-feira.

«Ontem, [tivemos] uma sessão de treino de que ele gostou muito. Não sei se viram fotografias do nosso treino, começámos com um ‘meinho’ mais longo e não me lembro de ver um jogador que sorrisse tanto durante um’meinho’. Ele desfrutou mesmo daquilo e do resto da sessão», prosseguiu.

Klopp analisou ainda a estreia de Díaz, que alinhou durante 32 minutos no triunfo dos reds no último domingo.

«Gostei muito do contributo dele quando entrou no jogo do Cardiff. Acho que pudemos ver muito naturalmente que ele se encaixou na equipa, jogou exatamente como queríamos que ele jogasse do ponto de vista da posição. É apenas um ponto de partida, muito mais está por vir e vamos trabalhar nisso», concluiu.