O treinador da Roma, o português Paulo Fonseca, considerou que a sua equipa só pecou na finalização frente à Juventus, no jogo que terminou com vitória da equipa de Turim, por 2-0, na 21.ª jornada da Serie A italiana.

«Não estivemos bem na finalização, mas não podemos esquecer que enfrentámos a Juventus, que se defendeu bem. No final ganhou quem marcou mais golos. Fizemos mais remates, tivemos mais cantos e mais posse de bola, mas no futebol quem marca vence», disse Paulo Fonseca, à Sky, falando também do compatriota Cristiano Ronaldo, que fez a diferença.

«Ronaldo é o melhor do mundo, fez a diferença. Não estávamos errados, saiu-se bem», disse.

Ronaldo abriu o marcador na primeira parte a favor da Juventus, que beneficiou depois do autogolo de Ibañez, aos 69 minutos, para conseguir a vitória que vale a subida ao terceiro lugar da classificação, precisamente por troca com a equipa de Paulo Fonseca.