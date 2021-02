Atalanta e Torino empataram 3-3, num jogo que contou com uma primeira parte frenética, com cinco golos, e um final com um balde de água fria para a equipa da casa que desperdiçou a oportunidade de ultrapassar o Nápoles e alcançar a Juventus na luta pelos lugares de acesso à Europa.

Um jogo de tirar a respiração, com a equipa da casa a marcar três golos de rajada em apenas sete minutos: Josip Ilicic (14m), Robin Gosens (19m) e Luis Muriel (21m).

No entanto, a equipa da casa respondeu no final da primeira parte e reduziu a diferença no marcador para apenas um golo. Aos 42 minutos, Palomino puxou a camisola de Andrea Belotti na área, o avançado, na marcação da grande penalidade, permitiu a defesa de Gollini, mas marcou na recarga. Bola ao centro e novo golo dos visitantes, já em tempo de compensação, com Mandragora a atirar à trave e Gleison Bremer a marcar na recarga.

O jogo seguiu equilibrado e intenso na segunda parte e o Torino acabou por chegar ao empate, aos 86 minutos, na sequência de um livre de Simone Verdi e uma cabeçada certeira de Federico Bonazzoli.

Um empate que deixa a Atalanta às portas da Europa, com os mesmos 37 pontos do que o Nápoles e a Lazio na luta pelo quinto lugar. O Torino, por seu lado, deixa a zona de despromoção, apenas com mais um ponto do que o Cagliari.

Ainda este sábado, o Spezia surpreendeu em casa do Sassuolo com uma vitória por 2-1 e passa a respirar melhor na classificação. A equipa da casa até marcou primeiro, por Francesco Caputo (25m), mas os visitantes viraram o resultado com golos de Martin Erlic (39m) e Emmnauel Gyasi (78m).