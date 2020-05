Edwin van der Sar, histórico guarda-redes holandês que fez carreira no Ajax, Juventus e Manchester United, recordou como ficou impressionado com a humildade de Zinedine Zidane fora do campo quando se cruzou com o atual treinador do Real Madrid em Turim entre 1999 e 2001.

O antigo guarda-redes recorda a classe do francês com a bola nos pés, mas revela que fora do campo primava pela humildade e descrição. «Não era muito falador. Era difícil falar com ele porque, na altura, ele não falava bem inglês, só francês ou italiano. Mas quando pegava na bola, atirava-a ao ar e começava a jogar…», começa por contar o atual diretor desportivo do Ajax no decorrer do programa «Entre olhos» da Ziggo Sport.

Além da humildade, Van der Sar também recorda um lado mais obscuro do antigo internacional francês. «Um dia chegou apara treinar ao volante de um Fiat, com jeans, uma camisa branca e ténis da Adidas. Era totalmente diferente em comparação com os outros jogadores que vinham de Ferrari,Dolce&Gabbana e Versace. Claro que tinha um lado mais obscuro e viu um cartão vermelho por isso, mas era muito suave com a bola. Sem ela não era tão elegante», conta ainda Van der Sar.

Na mesma entrevista, o antigo internacional holandês recorda também o «grande Ajax» dos anos noventa. «O Van Gaal melhorou os jogadores. Nunca vi ninguém tão bem preparado taticamente como nós. Éramos como cães a alimentar-nos de tudo o que nos dizia. Conseguimos o pico em 1995, mas foi pena não termos conseguido um segundo ano. A Lei Bosman acabou com a equipa», recordou.

O guarda-redes confessou ainda que guarda poucas recordações da conquista do título europeu em 1995. «Havia cem mil pessoas. Estávamos meio atordoados. Foi a melhor festa de sempre, mas não me consigo lembrar do que aconteceu. Nem sabia onde estava», destacou ainda.