O diretor-desportivo do Paris Saint-Germain, Leonardo, garante que o emblema francês tem possibilidades de manter o futebolista Kylian Mbappé no clube e que não é a eliminatória frente ao Real Madrid, para os oitavos de final da Liga dos Campeões, que vai decidir o que quer que seja.

Questionado sobre se há opções para que Mbappé renove e não vá para o Real Madrid este ano, Leonardo diz que está a ser feito tudo por uma continuidade.

«Não posso dizê-lo, mas temos possibilidades. Enquanto não houver contratação, vamos tentar tudo, vamos fazer tudo para mantê-lo. Não creio que o resultado com o Real Madrid decida. Temos uma próxima geração, jovens em formação, queremos fazer outros investimentos. O que o Qatar fez durante dez anos levou o PSG até ao meio dos grandes. Hoje, o clube é uma realidade. É amado, é admirado, respeitado», referiu, em declarações ao L’Équipe.

Leonardo referiu mesmo que há uma espécie de trunfo para que Mbappé possa ficar no PSG, ao ser questionado sobre se o próprio atleta quer ficar.

«Cada vez mais. É uma questão de sentimentos. O jogador francês, quando é titular, tem como objetivo jogar no estrangeiro. Não é obra do acaso que a equipa campeã do mundo em 1998 tenha uma maioria de jogadores que jogam no estrangeiro. Em 2018, o Kylian foi o único do onze base que jogava em França. O Pogba e o Griezmann nunca jogaram na liga francesa, o Zidane fez a sua carreira mais no estrangeiro do que em França. Mas nessa altura, não havia um clube com o tamanho do PSG. Não somos vendedores. Algo está a ser criado, não só para ele», afirmou.

Além disso, Leonardo disse que não foi feita «uma oferta específica» a Mbappé. «Há um elemento importante: a última coisa que vamos pôr no contrato vai ser o dinheiro. Queremos coloca-lo nas melhores condições, para que seja o melhor jogador possível», referiu, confrontado com uma alegada oferta de 50 milhões de euros anuais ao internacional gaulês.

«Quase nunca [ndr: falámos de dinheiro]. Não se trata disso. O Kylian tem um valor tão grande que isso é secundário. Acredito que para colocar a quantidade, demorará dois minutos. Há uma realidade. O Kylian é o melhor jogador do mundo na atualidade. O Messi sempre esteve a este nível e para mim continua a este nível, mas é normal que cheguem outros… não se trata de julgar quem é melhor. Um tem 23 anos, outro tem 34», referiu, ainda.