A Lazio venceu hoje fora o Cagliari, por 2-1, consolidando o terceiro lugar na liga italiana, conseguindo marcar dois golos já nos descontos depois de ter estado a perder durante praticamente todo o jogo.

A formação da casa entrou bem no jogo, relativo à 16.ª jornada da Serie A, e chegou à vantagem logo aos oito minutos, num remate de primeira do argentino Giovanni Simeone (filho do técnico do Atlético Madrid, Diego Simeone), após assistência do brasileiro João Pedro, ex-Estoril.

Porém, a formação da capital italiana marcou aos 90+3 minutos, quando o espanhol Luis Alberto aproveitou um mau alívio da defesa do Cagliari para rematar forte e empatar a partida. E aos 90+8, o ponta-de-lança equatoriano Felipe Caicedo (que passou pelo Sporting em 2009 por empréstimo do Manchester City) aproveitou um bom cruzamento do espanhol Jony e marcou de cabeça o golo da vitória.

Os três pontos permitem que a Lazio consolide o seu terceiro lugar na Serie A, com 36 pontos em 16 jornadas, apenas menos três pontos do que o Inter Milão e a Juventus, que partilham a liderança com 39 pontos.

Por seu turno, o Cagliari perdeu a oportunidade de se colar à Roma, de Paulo Fonseca, e continua no quinto lugar, com 29 pontos.