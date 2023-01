Depois das declarações infelizes sobre Zinadine Zidane, o presidente da Federação francesa de Futebol foi acusado de assédio sexual por Sonia Souid.



Tudo começou em 2013. Segundo a agente, Noël Le Graët convidou-a para um encontro num restaurante em Paris juntamente com Brigitte Henriques, responsável pelo futebol feminino na federação.



No entanto, o diriginte decidiu alterar o local do encontro para o seu próprio apartamento. «Ele disse que fazia isso regularmente porque era mais privado e eu aceitei. (...) Tinha 28 anos na altura e ele tinha 72. Devia ter havido esse respeito. Ele nunca olhou para mim como uma empresária, mas sim como um rebuçado. Falando de maneira mais vulgar, via-me como dois seios e um rabo», começou por dizer em entrevista ao L'Équipe e à BFM.



«Quando cheguei ao apartamento dele, vejo que há dois copos de champanhe e fico surpreendida. Mas mantenho-me firme e aguardo. Conversámos sobre futebol feminino. Mas a Brigitte Henriques não aparece e jamais aparecerá. Nem sei se o Le Graet a avisou deste encontro. Diria que não. Durante o encontro, ele disse-me claramente. 'Se formos próximos, as tuas ideias vão materializar-se'. Era o meu presidente que olhava para mim... Foi difícil», acrescentou.



Depois deste episódio no seu apartamento, Noël Le Graët não desistiu e continuou a enviar sucessivas mensagens a Sonia Souid.



«Ele mandava-me mensagens a dizer que tinha saudades minhas, queria convidar-me para ir a jogos... Desculpas para me ver. Noel Le Graet é muito sedutor exceto quando estou em sua casa. Aí deixou claro que gostaria que eu acabasse na sua cama», contou.



A agente diz que Noël Le Graët vê a Federação francesa de futebol como «o seu reino» e acusou-o de achar que é «intocável». «Ele não tem medo de nada nem de ninguém. Acha que é intocável. E provavelmente é», concluiu.