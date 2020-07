O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, desejou sucesso para o futuro do futebolista Leroy Sané, que deverá estar a caminho do Bayern Munique, como o próprio técnico expressou.

«Ainda existem algumas pequenas questões, mas parece que ele [Sané] vai para Munique. Desejamos-lhe tudo de bom e muito obrigado por todos os nossos anos juntos aqui. Desejamos-lhe tudo de bom no seu novo capítulo, num clube fantástico», afirmou Guardiola - que também já orientou os bávaros - numa videoconferência de imprensa, esta quarta-feira.

Em junho, Guardiola já tinha afirmado que Sané não tinha intenções de renovar contrato e está prestes a regressar ao país natal.

«Ele quer sair. Cada um tem a sua vida, ele merece seguir em frente. «Adoraria que ele ficasse, mas se ele decidiu ir é porque acredita que vai ser mais feliz», completou, à margem da antevisão ao duelo com o já campeão Liverpool, marcado para quinta-feira.

Sané, tal como Guardiola, chegou ao Manchester City na época 2016/2017. O jogador de 24 anos foi, na altura, contratado ao Schalke 04.