O jogo entre o Orenburg e o Ural, marcado para esta quarta-feira, relativo à 25.ª jornada da liga russa, foi adiado para data ainda a definir, confirmou a organização, devido ao surto de covid-19 que está a afetar o clube.

O emblema no qual joga o português Ricardo Alves contabiliza, de acordo com as informações mais recentes das autoridades regionais de saúde, dez casos positivos.

É o segundo jogo do clube russo que não é realizado na data prevista. No passado sábado, o Orenburg não defrontou o Krasnodar e perdeu por falta de comparência, na sequência de oito casos de covid-19 no clube, seis deles em jogadores.

Na principal liga russa, há vários emblemas com casos positivos nos plantéis, [Dínamo Moscovo, Rostov e Ufa] o que pode pôr em causa a continuidade da liga que, depois de ter estado parada durante mais de três meses, corre o risco de voltar a ser interrompida.