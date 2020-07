O Chelsea apresentou a sua nova camisola principal para a época 2020/21, com um novo design, inspirado no artesanato tradicional dos alfaiates londrinos. A camisola dos blues tem um aspeto retro, com o azul a colorir a camisola por inteiro, guardando-se pequenos pormenores de azul mais escuro para as mangas e para a gola.

Com o atraso da época devido à pandemia tiveram de ser acertados contratos comerciais. No caso do Chelsea, o patrocínio com a Yokohama acabou no final de junho, e a partir de um de julho as camisolas passam a apresentar um ‘3’ da marca de telecomunicações britânica, Three UK.

Por ter um novo patrocínio, o Chelsea aproveitou para apresentar aquela que será a sua nova pele na próxima época. A partir desta quarta-feira [no jogo frente ao West Ham] a equipa de Frank Lampard passa-se a equipar com as novas vestes, que não vão só estar reservadas para a próxima temporada, mas também para o que falta da época 2019/20.