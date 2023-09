O Palmeiras está na Argentina, onde vai defrontar o Boca Juniors, na primeira mão das meias-finais da Taça Libertadores. Antes do jogo, marcado para as 01h30 desta sexta-feira, Abel Ferreira recebeu a visita de um velho conhecido: Leandro Romagnoli, o médio argentino com quem jogou no Sporting durante três épocas e meia.

Abel e Romagnoli compartilharam o balneário leonino entre janeiro de 2006 e maio de 2009.

Juntos, ajudaram o Sporting a ganhar quatro títulos: duas Taças de Portugal e duas Supertaças.

Agora, Abel é um treinador com a carreira consolidada e procura conquistar a Libertadores pela terceira vez na carreira.

Romagnoli, que jogou até aos 37, faz parte da estrutura do San Lorenzo – o clube onde acabou a carreira em 2018 e onde já desempenhou várias funções, de treinador interino a dirigente.

Ora o Palmeiras treinou, precisamente, nas instalações do San Lorenzo, em Buenos Aires. E Leandro «Pipi» Romagnoli e questão de visitar o antigo colega de equipa. O momento ficou registado.