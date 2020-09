A UEFA vai reembolsar as cadeias televisivas em 575 milhões de euros, devido à interrupção da Liga dos Campeões e Liga Europa, provocada pela pandemia de covid-19, informou esta terça-feira o presidente da European Club Association (ECA), Andrea Agnelli.

«Estamos em processo de finalização das contas com a UEFA, com uma redução de cerca de 575 ME para as competições internacionais de clubes», disse Agnelli, citado pela Lusa, na assembleia bianual da ECA.

Contudo, não ficou claro se todo o dinheiro a ser devolvido virá da parte das receitas dos clubes ou se a UEFA também perderá os rendimentos esperados.

O também presidente da campeã italiana Juventus considera que a temporada 2020/21 será «muito desafiadora» a todos os níveis e que existirão reduções de patrocínios.

Agnelli adiantou que haverá quedas nas receitas domésticas, destacando os 430 milhões de euros nas televisões da Premier League e uma outra de 200 milhões de euros nos direitos da Bundesliga.