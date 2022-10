João Félix está a passar por uma fase menos boa no Atlético de Madrid. O avançado português tem sido pouco utilizado por Diego Simeone e na última partida chegou mesmo a ser assobiado pelos próprios adeptos no Metropolitano.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo entre o Atlético de Madrid e o Brugge, da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o treinador colchonero foi questionado sobre o atual momento de forma de jogador de 22 anos e fez um mea culpa sobre o rendimento do avançado.

«Ele [João Félix] é importante para o clube e para a equipa, mas, neste período, ainda não encontrou o mais importante para ele, que é o golo, o que lhe causa frustração. Está a trabalhar bem, treinou-se bem e, além disso, tudo o que possa fazer de mal, eu faço pior; significa que não lhe dou o que ele precisa para dar tudo o que tem, se calhar a falha é do treinador», apontou técnico argentino.

Inserido no grupo do FC Porto, o Atlético de Madrid defronta esta quarta-feira o Brugge às 17h45. A partir das 20h00, os portistas defrontam o Bayer Leverkusen. Pode acompanhar todas as incidências do encontro no Maisfutebol, AO MINUTO.