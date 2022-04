O jornal inglês Independent divulgou nesta quarta-feira imgens da discussão entre o treinador do Bodo/Glimt e Nuno Santos, adjunto de José Mourinho, após o jogo entre a equipa norueguesa e a Roma na 1.ª mão dos quartos de final da Liga Conferência.

Nas imagens é possível ver que os dois chegaram mesmo a agredir-se fisicamente.

Recorde-se que a Roma acusou Kjetil Knutsen de ter agredido Nuno Santos com um soco, num incidente que terá sido testemunhado por vários jogadores. O clube norueguês, por seu lado, desmentiu a versão da Roma e alegou ter um vídeo que prova que foi o treinador do Bodo/Glimt a ser atacado por elementos da Roma e avançou com uma queixa-crime contra Nuno Santos.

No início desta semana, a UEFA avançou com suspensões provisórias para ambos, abrindo um inquérito que poderá levar à aplicação de sanções pesadas.