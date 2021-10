Um grupo com cerca de 60 de adeptos da fação mais radical do Feyenoord atacou na noite de quarta-feira uma comitiva do Union Berlim, equipa alemã que nesta quinta-feira defronta o emblema dos Países Baixos para a Liga Conferência.

Entre a comitiva de aproximadamente 25 pessoas, que estariam a jantar num restaurante, encontravam-se, de acordo com o Bild, sete mulheres, bem como o presidente e o diretor-geral da equipa germânica.

«Foi quase surreal. De repente, essas pessoas puseram máscaras e atacaram-nos. Eram cadeiras a voar e vidros partidos», disse Christian Arbeit, porta-voz dos alemães.

A situação de terror (que pode ver no vídeo em baixo) terá durado, de acordo com o jornal neerlandês Telegraaf, três a quatro minutos, mais concretamente até à chegada da polícia.

Pelo menos uma pessoa terá sido detida e a comitiva do Union Berlim foi escoltada daí até ao hotel da equipa. Apesar do aparato, não houve consequências graves - apenas ligeiros ferimentos - a registar do episódio que aconteceu por volta das 20h00. Uma funcionária do clube chegou a dirigir-se ao hospital, mas regressou à unidade hoteleira da equipa já durante a madrugada.

O Feyenoord já emitiu um comunicado no qual pede que os responsáveis pelo ataque sejam encontrados e punidos. «O Feyenoord defende que no desporto as batalhas entre dois clubes devem ter sempre lugar no campo durante os 90 minutos e nunca em quaisquer outras circunstâncias, sobretudo em forma de ameaças ou agressões. Quem pensa da mesma forma não tem lugar neste clube.»