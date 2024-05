É um dos melhores avançados do mundo, o segundo maior goleador na história da Liga Inglesa e detentor de diversos recordes... Mas falta-lhe o mais importante, conquistar um título.

Para muitos, começa a ser de apelidada de maldição, mas o facto é que Harry Kane volta a terminar uma época sem somar qualquer conquista.

Aos 30 anos, o internacional inglês, que soma mais de 400 golos na carreira em 634 jogos, faz parte de uma época histórica para o Bayern Munique. Isto porque é a primeira vez, desde 2011/12, que os bávaros terminam uma temporada sem qualquer título.

Apesar de tudo, Harry Kane prepara-se para vencer a Bota de Ouro, já que leva 36 golos na Liga Alemã e uma vantagem de dez sobre o segundo classificado, Kylian Mbappé.

Harry Kane came to Bayern Munich to win trophies.



Instead he experienced Bayern's first trophyless season since 2012 🫠 pic.twitter.com/PjCpyhb6VI