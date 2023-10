O guarda-redes bósnio Vladan Kovacevic, que jogou contra o Sporting, pelo Raków, na Polónia, esta quinta-feira, esteve perto de ser reforço do Benfica, há cerca de ano e meio. Pelo menos, foi isso que o próprio jogador disse numa entrevista ao canal televisivo 'Kanal Sportowy'.

Decorria o verão de 2022 e Roger Schmidt pretendia contratar um jogador que já seguia desde os tempos do PSV Eindhoven. E as negociações, segundo Kovacevic, estiveram adiantadas.

«Estive próximo do Benfica», afirmou o guarda-redes bósnio. «Falei muitas vezes com as pessoas do clube, mas a transferência acabou por cair», acrescentou.

O atleta disse mesmo que já estava com as malas feitas para seguir viagem para Lisboa. «Não posso dizer os motivos pelos quais a transferência não se concretizou, mas repito: estive muito perto do Benfica. Aliás, a minha cabeça já estava em Lisboa e as malas já estavam feitas para viajar. Infelizmente, não aconteceu», afirmou.

Kovacevic, de 25 anos, está a cumprir a terceira temporada ao serviço do Raków. Se tudo correr dentro da normalidade, virá, finalmente, a Lisboa dentro de duas semanas, para voltar a defrontar o Sporting na Liga Europa, a 9 de novembro.