O Benfica está próximo de resolver o caso de mais um jogador excedentário: a SAD encarnada negoceia nesta altura a saída de Gabriel para o Al-Gharafa, clube do Qatar.

Em cima da mesa está um empréstimo até final da temporada, com opção de compra, sendo que as partes ainda negoceiam os pormenores do acordo. Certo é que o clube do Qatar se responsabilizará pelo pagamento integral do vencimento do médio.

Recorde-se que Gabriel, médio brasileiro de 28 anos, foi contratado há quatro temporadas ao Leganés por oito milhões de euros. Nas últimas três temporadas foi sempre um jogador influente, somando um total de cem jogos oficiais e seis golos.

A chegada de Jorge Jesus, porém, retirou-lhe espaço na equipa e na temporada passada só já fez 18 jogos a titular, contra 30 e 25 nas épocas anteriores. Este ano não foi integrado no plantel principal e encontra-se a treinar à parte.