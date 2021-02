O Marselha empatou esta tarde (1-1) em casa do Nantes, em jogo da 26.ª jornada do campeonato francês.

Aos 50 minutos, Ludovic Blas deu vantagem à formação da casa, mas Dimitri Payet, à entrada para os últimos 20 minutos, resgatou um ponto para a antiga equipa de Villas-Boas, após assistência de Nagatomo.

Com este resultado, o Marselha está fora dos lugares europeus: é sexto, com os mesmos pontos do Rennes, quinto, mas um jogo a mais. Já o Nantes está na antepenúltima posição, com 23 pontos.

Mais cedo, Saint-Étienne e Reims também empataram a uma bola.