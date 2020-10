O antigo jogador Marius Zaliukas faleceu, este sábado, aos 36 anos informou a federação lituana de futebol.



O ex-defesa iniciou a sua carreira no Kaunas, formação da Lituânia, seguindo-se passagens por Hearts, onde esteve sete anos. Zaliukas mudou-se para o Leeds na época 2013/14, regressando à Escócia no ano seguinte para defender as cores do Rangers. Encerrou a carreira em 2016 ao serviço do Zalgiris, clube do país onde nasceu.



Zaliukas foi internacional lituano entre 2006 e 2016: fez 28 jogos e anotou um golo.



As causas da sua morte não foram reveladas.