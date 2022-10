Darwin Nuñez teve um início complicado em Liverpool, tendo sido castigado com três jogos logo na segunda jornada da Premier League, depois de agredir Joachim Andersen com Crystal Palace com uma cabeçada.

O avançado que este ano trocou o Benfica pela equipa de Jurgen Klopp revelou que Luis Suárez falou com ele após esse episódio e o aconselhou.

«Foi bom porque não é qualquer um que se preocupa em pegar no telefone para enviar uma mensagem. O gesto dele foi muito importante para mim porque é uma referência em todo o mundo», começou por dizer, em declarações à ESPN Uruguai.

Darwin garante que escuto atentamente o compatriota, ou não tivesse ele jogado também no Liverpool.

«Eu estou agora de começar e ele já sabe estas coisas. Já esteve aqui no Liverpool, conhece a Premier League. Disse-me que estas coisas vão acontecer em todos os jogos. Que na Premier League os adversários vão estar sempre à tua procura, bater, e não posso fazer a cagada que fiz. "Escuta um idiota como eu", disse-me ele», rematou, sorridente.