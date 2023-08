Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro particular frente ao Bayern de Munqiue, que se realiza nesta quarta-feira, em Singapura, Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, foi questionado pela imprensa inglesa acerca da saída de Sadio Mané do clube alemão, que talvez não tenha corrido como muitos esperavam.

Recentemente, quando o Liverpool anunciou um amigável com os campeões alemães, parecia ser o momento perfeito para um reencontro com o avançado senegalês. No entanto, tal não será possível, uma vez que o jogador já assinou pelo Al Nassr de Luís Castro e Cristiano Ronaldo.

Analisando a situação, Klopp afirma não saber o que terá corrido mal: «Não sei o que correu mal, para ser honesto. Acho que Sadio nos deixou num nível elevado, em excelente forma, um jogador de classe mundial, sem dúvida alguma. Para atingir todo o seu potencial, acredito que tudo precisa estar no lugar, praticamente perfeito.»

O treinador dos reds realçou ainda que o avançado não teve muita «sorte» na última temporada, devido às lesões que deixaram o senegalês fora do Mundial.

«Um pouco de sorte é útil também, e isso, obviamente, não aconteceu. Uma má lesão num momento horrível, o que o afastou do Mundial. Todos sabíamos que isso teria influência, pois é um homem muito orgulhoso, e não poder liderar o seu país no Mundial foi brutal para ele», afirmou.