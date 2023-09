Foi com algum sofrimento à mistura que o Liverpool venceu este sábado em casa do Wolverhampton, por 3-1, na quinta jornada do campeonato inglês.

A equipa de Jurgen Klopp, que contou com Diogo Jota de início, sofreu na primeira parte com os contra-ataques dos lobos, quase sempre comandados por Pedro Neto, que foi uma dor de cabeça para a defesa dos reds.

O internacional português deu muito trabalho aos adversários e esteve mesmo no lance do primeiro golo, com uma assistência primorosa para Hee-Chan Hwang, logo aos sete minutos.

Neto até podia ter somado outro passe para golo, mas Matheus Cunha teve uma primeira parte desastrada no capítulo da finalização.

Contudo, após o intervalo, o jogo mudou. Klopp lançou Luis Díaz, mas foi Gakpo quem apontou o golo da igualdade aos 55 minutos, a passe de Mo Salah, que anotou um hat trick de assistências. O empate começou num passe de pura classe de Diogo Jota, de resto.

Na reta final, Robertson aproveitou um mau passe de José Sá, recuperou a bola a meio-campo, entregou-a a Salah e penetrou no meio dos defesas do Wolverhampton para corresponder de forma certeira ao cruzamento do egípcio (85m).

Já no primeiro minuto de descontos, Harvey Elliott fechou as contas do jogo com um remate de fora da área.

Este resultado deixa o Liverpool como líder da Premier League, à condição, com 13 pontos, mais um do que o Manchester City, que ainda não entrou em campo nesta quinta ronda.

Resultados e classificações da Premier League