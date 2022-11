O Bayern Munique informou que o defesa francês Lucas Hernández foi operado com sucesso, depois de romper o ligamento cruzado do joelho direito na estreia da França no Mundial 2022, frente à Austrália (4-1).

O clube alemão comunicou ainda que o internacional gaulês vai iniciar o processo de reabilitação nos próximos dias.

Hernández, de 26 anos, é uma das várias baixas da França para a competição no Qatar. O selecionador conta apenas com 24 atletas para a defesa do título mundial.