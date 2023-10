Os pais de Luis Díaz foram sequestrados este sábado em Barrancas, La Guajira, na Colômbia.

De acordo com a imprensa do país, os pais do antigo jogador do FC Porto estavam parados numa bomba de gasolina quando foram abordados por motociclistas armados e obrigados a entrar na carrinha em que os próprios seguiam, juntamente com os sequestradores.

O Ministério Público colombiano anunciou que já foi ativado um plano para descobrir o paradeiro das vítimas. «A partir do momento em que tomámos conhecimento do sequestro dos pais do jogador colombiano Luis Díaz, em Barrancas, La Guajira, uma equipa especializada de promotores, funcionários do Corpo Técnico de Investigações, e investigadores da Polícia e Militar de Gaula estão em ação urgente no sentido de saber a localização destas pessoas, esclarecer os factos e encontrar os responsáveis.»

Desde el momento en que la #Fiscalía General de la Nación conoció el secuestro de los padres del jugador colombiano Luis Díaz, en el sector de Barrancas, en #LaGuajira, un equipo especializado de fiscales, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, #CTI, e investigadores… — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 28, 2023

Luis Díaz representa o Liverpool, que recebe o Nottingham Forest este domingo, às 14h00.