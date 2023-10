Alexia Putellas, Irene Paredes e Misa Rodríguez confirmaram esta segunda-feira, diante do juiz, que a colega de seleção Jenni Hermoso sofreu pressões da parte de Luís Rubiales.

As três internacionais espanholas prestaram declarações durante cerca de uma hora e confirmaram a situação ao juiz da Audiência Nacional, que investiga o antigo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) por delitos de agressão sexual e coação para com Hermoso. O trio também revelou que a companheira de equipa e os que lhe eram mais próximos foram pressionados pelo dirigente para referirem que o beijo após a conquista do Campeonato do Mundo tinha sido consensual.

Putellas e Irene Paredes fizeram os depoimentos por videoconferência, desde as instalações judiciais em Barcelona, enquanto Misa Rodriguez, do Real Madrid, apresentou-se na Audiência Nacional, em Madrid.

O ex-selecionador Jorge Vilda, o diretor de marketing da Federação, Rúben Rivera, e o diretor da equipa, Albert Luque, também deverão ser ouvidos nos próximos dias.

Já na parte final do mês, a 20 e 27 de outubro, estão marcadas audiências com o selecionador masculino Luís de La Fuente, o ex-diretor de comunicação, o assessor do gabinete de Rubiales, entre outras testemunhas.

Rubiales, recorde-se, compareceu em audiência a 15 de setembro.