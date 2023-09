Na estreia de Fabio Grosso no banco, o Lyon perdeu em casa do Brest, por 1-0, em jogo da sexta jornada do campeonato francês.

O único golo da partida foi apontado por Steve Mounie, aos 87 minutos, mas os anfitriões até colecionaram várias ocasiões para resolver a partida mais cedo.

Os portugueses Anthony Lopes e Diego Moreira foram titulares, contudo, o extremo cedido pelo Chelsea foi substituído aos 52 minutos.

Também este sábado, o Nantes recebeu e venceu o Lorient, por 5-3.

Com 13 pontos, o Brest vai terminar a jornada como líder. Já o Lyon, é antepenúltimo classificado (dois pontos), enquanto o Nantes está na sexta posição e o Lorient ocupa o 14.º lugar.

Resultados e classificação da liga francesa