O Wolverhampton, com José Sá, Nélson Semedo e Pedro Neto no onze titular – Toti Gomes entrou no segundo tempo, Fábio Silva não saiu do banco –, empatou na deslocação ao terreno do recém-promovido Luton, 1-1.

Jean-Ricner Bellegarde foi expulso aos 39 minutos e deixou os wolves reduzidos a dez unidades. No entanto, o conjunto de Gary O’Neil adiantou-se no marcador no início da etapa complementar, precisamente por Pedro Neto, numa boa jogada individual.

A formação da casa chegou ao empate a meio do segundo tempo, com um golo de penálti da autoria de Carlton Morris.

Com este resultado, o Luton conquistou o primeiro ponto da época, ao passo que o Wolverhampton é 15.º, com 15 pontos.

Já o Fulham, de Marco Silva, empatou em casa do Crystal Palace, 0-0. João Palhinha foi titular na equipa de Craven Cottage.

As duas equipas estão ambas a meio da tabela, com os mesmos oito pontos.