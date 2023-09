Rodri teve um início de época fulgurante, tem recebido inclusivamente rasgados elogios de Pep Guardiola, mas este sábado «borrou» a pintura.

Tudo porque o médio espanhol viu o vermelho direto na vitória do Manchester City diante do Nottingham Forest, logo no início da segunda parte, depois de ter posto as mãos no pescoço de Morgan Gibbs-White.

Do mal o menos, o City manteve a vantagem de dois golos, mas o pior é o que vem aí: é que na Premier League os vermelhos diretos dão automaticamente uma suspensão de pelo menos três jogos.

Por isso, Rodri vai falhar três jogos: Newcastle para a Taça da Liga, e Wolverhampton e Arsenal – um dos duelos mais importantes do ano – para a Premier League.

Para uma equipa que já tinha jogadores como Bernardo Silva, De Bruyne e Kovacic lesionados, não são boas notícias para Guardiola.