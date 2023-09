O Manchester City soma e segue na Premier League e este sábado somou a sexta vitória em outros tantos jogos, na receção ao Nottingham Forest, por 2-0.

Mesmo apesar de alguns contratempos.

Sem o lesionado Bernardo Silva, Pep Guardiola lançou Matheus Nunes no meio-campo dos citizens, além de Rúben Dias na defesa. Os dois viram Phil Foden abrir o marcador aos sete minutos, servido por Kyle Walker, e depois de um grande passe de Rodri.

Aos 14 minutos, e depois de uma bela jogada coletiva, Matheus Nunes cruzou com conta, peso e medida para Haaland. O resultado já se sabe: 2-0.

Do outro lado, Nuno Tavares foi titular, ao passo que Vlachodimos foi suplente. No entanto, o lateral-esquerdo formado no Benfica saiu aos 39 minutos, lesionado.

A vida do City podia ter-se complicado logo no primeiro minuto da segunda parte, quando Rodri perdeu a cabeça após um lance com Gibbs-White e viu o vermelho direito. Falha pelo menos os jogos com Newcastle (Taça da Liga), Wolverhampton e Arsenal.

No entanto, os comandados de Guardiola controlaram na mesma a partida e confirmaram a vitória por 2-0, que lhes permite reforçar a liderança da Premier League, com 18 pontos. O Nottingham é décimo, com sete pontos.

Já o Wolverhampton, com José Sá, Nélson Semedo e Pedro Neto no onze titular – Toti Gomes entrou no segundo tempo, Fábio Silva não saiu do banco –, empatou na deslocação ao terreno do recém-promovido Luton, 1-1.

Jean-Ricner Bellegarde foi expulso aos 39 minutos e deixou os wolves reduzidos a dez unidades. No entanto, o conjunto de Gary O’Neil adiantou-se no marcador no início da etapa complementar, precisamente por Pedro Neto, numa boa jogada individual.

A formação da casa chegou ao empate a meio do segundo tempo, com um golo de penálti da autoria de Carlton Morris.

Com este resultado, o Luton conquistou o primeiro ponto da época, ao passo que o Wolverhampton é 15.º, com 15 pontos.

Já o Fulham, de Marco Silva, empatou em casa do Crystal Palace, 0-0. João Palhinha foi titular na equipa de Craven Cottage.

As duas equipas estão ambas a meio da tabela, com os mesmos oito pontos.