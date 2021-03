O Leipzig não foi além de um empate 1-1 na receção ao Eintracht Frankfurt de André Silva, em jogo da 25.ª jornada da liga alemã, deixando o Bayern Munique numa posição mais confortável no topo da classificação da Bundesliga, agora com mais quatro pontos do que o adversário mais próximo.

A equipa da casa até marcou primeiro, logo a abrir a segunda parte, por Emil Forsberg, mas depois permitiu o empate dos visitantes, aos 61 minutos, assinado por Daichi Kamada. André Silva, a referência do ataque do Eintracht ainda cedeu o lugar a Jovic, mas o resultado não voltou a sofrer alterações.

Talvez ainda mais surpreendente foi a vitória do Arminia Bielefeld, que somava sete jogos sem vencer, em Leverkusen (2-1).

Os japoneses Ritsu Doan (18mi) e Masaya Okugawa (57m) apontaram os tentos dos forasteiros, que saltaram da penúltima para a 15.ª posição da Bundesliga.

Por seu lado, o checo Patrick Schick marcou, aos 85 minutos, o golo do Bayer Leverkusen, que perdeu o quinto lugar para o Borussia Dortmund, vencedor por 2-0 na receção ao Hertha Berlim, em embate disputado no sábado.