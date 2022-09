A mãe do jovem adepto do Everton que viu Cristiano Ronaldo atirar-lhe o telemóvel ao chão, em abril, no final de um jogo em Goodison Park, espera que o jogador português do Manchester United seja punido.

«Esperemos que ele tenha, finalmente, a punição adequada. Não pode livrar-se disso, o comportamento é inaceitável», diz Sarah, citada pelo «Mirror», a propósito da acusação formalizada pela federação inglesa, de conduta inapropriada e/ou violenta.

«Ele devia ter lidado com o que fez há seis meses. O meu filho fala sobre o que aconteceu todos os dias, e ainda não recuperou o telemóvel», acrescenta a mãe do jovem, que sofre de autismo.

«Ele é que causou tudo isto. Como é que ele pode atacar uma criança e continuar normalmente? Como é que consegue dormir de noite, sabendo a angústia que provocou a um jovem adepto? Ele convidou-nos para um encontro e disse que pedia desculpa, mas que não tinha feito nada de errado. Isso não é um pedido de desculpas, é um insulto», conclui Sarah.