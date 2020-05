A edição 2019/20 da liga de futebol de Chipre foi cancelada esta sexta-feira, devido à pandemia de covid-19.

A decisão foi tomada em reunião promovida pela federação daquele país (CFA), na qual a esmagadora maioria dos clubes, 18, votaram a favor do cancelamento da prova, para apenas 2 votos contra (Anorthosis e AEK Larnaca). Ficou ainda decidido que não haverá final da Taça de Chipre.

A liga, que foi suspensa logo após a primeira jornada da fase de apuramento de campeão, não terá vencedor esta época, nem tão pouco despromoções. A federação decidiu também que as equipas que se encontravam nos quatro primeiros lugares no momento da interrupção da prova serão as representantes do país nas competições europeias na temporada 2020/21.

O Omonia, onde alinha o português Vítor Gomes, ocupava o primeiro lugar e será o indicado para a Liga dos Campeões. O Anorthosis, que tinha os mesmos pontos, contesta a decisão e promete ir para tribunal, pois entende que o confronto direto não deveria ser válido, pois ainda faltava um jogo entre ambos.

Para além destes dois emblemas, também APOEL e Apollon vão marcar presença nas provas da UEFA (no caso a Liga Europa).

Na base da decisão de cancelar a competição esteve a recusa de uma série de protocolos sanitários propostos a um grupo de trabalho composto por especialistas em saúde pública, cujas exigências se tornaram intransponíveis, segundo a federação.

Entre essas exigências estavam a obrigatoriedade de uma quarentena obrigatória por duas semanas de toda a equipa de um clube em caso de teste positivo a um dos seus jogadores.

Foi ainda deliberado que a Liga irá aumentar para 14 representantes em 2020/21, já que sobem duas equipas, e não haverá descidas.

O futebol no Chipre segue assim o mesmo destino que os campeonatos de futebol de França e da Holanda que foram cancelados.

Já outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede na Alemanha, onde a competição regressa já este fim de semana, ou mesmo Inglaterra, Itália e Espanha.

O regresso da Liga portuguesa tem regresso marcado para 4 de junho.