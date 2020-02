Giovanni Reyna, de apenas 17 anos, marcou esta terça-feira, no jogo do Borussia Dortmund com o Werder Bremen, da Taça da Alemanha, um golo capaz de levantar todo o estádio. Muitos partilharam o momento, mas poucos sabem a história do jovem jogador.

Gio, como é conhecido, nasceu em novembro de 2002, em Sunderland (Inglaterra), e é filho de dois antigos internacionais americanos: Claudio Reyna, que jogou no Bayer Leverkusen e Wolfsburgo; e de Danielle Reyna.

Gio não teve uma infância fácil, já que aos nove anos chorou a morte do irmão Jack, quatro anos mais velho, vítima de cancro.

Mas agora a brilhar no Dortmund, Gio até pode ser elegível para a seleção portuguesa. O pai, Claudio, é filho de uma portuguesa, Maria Silva, que emigrou para os Estados Unidos e casou com Miguel, um ex-jogador do Independiente, da Argentina.

Para ingressar no Dortmund aos 16 anos, Gio necessitou de passaporte europeu e, a partir da ligação da sua avó paterna, tirou o passaporte português, pelo que pode estar apto para jogar com as quinas ao peito.

O futebol corre nas veias do jovem prodígio do Borussia Dortmund. Com o avô, pai e mãe futebolistas, não poderia haver outro desfecho para Gio. Apesar de ter jogado basquetebol em pequeno, ingressou na academia do New York City FC, onde o pai é diretor desportivo, e deu nas vistas desde cedo. Aos 14 anos, ajudou a sua equipa a vencer a Generation Adidas Cup, uma competição entre equipas sub-17 da MLS, e foi considerado o melhor jogador do torneio. Pouco tempo depois, desempenhou um papel de destaque na vitória dos sub-15 dos EUA no prestigiado Torneo delle Nazioni, com quatro golos e quatro assistências, incluindo o golo que deu a vitória aos americanos na final contra a Inglaterra.

Em 2019, Reyna transferiu-se, então, para Alemanha, mais precisamente para Dortmund, onde começou por ser integrado na equipa sub-19. O jovem americano foi convocado, para já, para quatro jogos da Bundesliga, mas apenas participou em três, somando um total de 32 minutos pela equipa principal na principal liga da Alemanha. Na sua estreia na DFB Pökal, estreou-se a marcar, apesar da derrota e consequente eliminação da sua equipa.

Augura-se, então, um futuro de êxitos para o jovem americano. Patrick Vieira, treinador de Gio no New York City FC, comparou-o a Trezeguet. E Lucien Favre, treinador da equipa principal do Borussia Dortmund, referiu que «nos treinos, é percetível que ele tem algo especial». Quem não vir isso, é cego», reforçou.