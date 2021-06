A armada lusa do Almería perdeu esta noite a meia-final do play-off de acesso à Liga Espanhola, frente ao Girona, e falhou assim a subida.

Depois de uma derrota por 3-0 na primeira mão, o Alméria, que contou com Ivanildo Fernandes e Samuel Costa no onze (João Carvalho não saiu do banco), não conseguiu sair do nulo, mesmo a jogar em casa.

Na final do play-off, o Girona vai defrontar o vencedor da eliminatória entre Rayo Vallecano e Leganés.