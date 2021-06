A seleção brasileira de sub-23 perdeu esta tarde um particular frente a Cabo Verde (2-1), num jogo de preparação dos canarinhos para os Jogos Olímpicos deste verão.

Pedro, avançado do Flamengo, deu vantagem ao Brasil, aos 38 minutos, mas os cabo-verdianos deram depois a volta: Lisandro Semedo, jogador formado no Sporting, empatou em cima do intervalo, e Willy Semedo fez o 2-1 aos 83 minutos.

O portista Evanilson foi lançado no conjunto brasileiro a nove minutos dos 90.

O resumo do jogo: