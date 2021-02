Domingos Quina ficou próximo de ter uma estreia de sonho como titular na liga espanhola.

O campeão europeu de sub-19 com Portugal marcou um golaço que abriu o marcador no Huesca-Granada, mas a equipa da casa, último classificada, acabaria por fazer a reviravolta e vencer por 3-2.

Aos 15m, Rui Silva cometeu penálti, mas Rafa Mir acertou no poste da baliza do português. Ainda assim, o empate chegou aos 31m, por Escriche e em menos de 15 minutos o Huesca fez três golos.

Aos 39m Pulido fez a reviravolta e mesmo em cima do intervalo, Foulquier fez um autogolo que complicou as contas do Granada.

Alberto Soto ainda reduziu a desvantagem aos 59m, mas a equipa que teve Domingos Duarte a saltar do banco aos 82m não conseguiu chegar ao empate.

Com este resultado, o Granada fica com o 9.º lugar em risco, podendo ser ultrapassado pelo Ath. Bilbao. Já o Huesca, encurtou para dois pontos a diferença o Eibar, a primeira equipa acima da linha de água, mas mantém-se em último.