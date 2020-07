Em entrevista ao jornal croata Sportske Novosti, Luka Modric falou do primeiro título espanhol conquistado pelo Real Madrid sem Cristiano Ronaldo.

«É supérfluo falar da importância do Cristiano para o Real Madrid, mas devo dizer que nós não nos sentimos sobrecarregados pela ausência dele, no sentido de não sermos capazes de cultivar as mesmas ambições», disse o vencedor da Bola de Ouro em 2018.

«Estávamos convencidos que íamos continuar a ganhar troféus porque, apesar da valia individual do Cristiano, a equipa está sempre acima de todos e é a maior força que se pode ter», concluiu o médio, que levou a Croácia à final do último Campeonato do Mundo.

Luka deixou ainda grandes elogios ao «irmão» Sergio Ramos, que chegou ao golo 100 na carreira já no decorrer desta temporada.

«É um fenómeno!», resumiu o ‘10’ blanco, que teve de «arregaçar as mangas» após ter perdido a titularidade na equipa, por Zidane «ter uma visão diferente do que era melhor para a equipa.»