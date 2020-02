Um golo de Son, ao minuto 90+4, garantiu o triunfo do Tottenham no reduto do Aston Villa (2-3).

FICHA DE JOGO

No reencontro com John Terry, agora adjunto da equipa de Birmingham, José Mourinho viu-se em desvantagem logo ao minuto 9, por força de um autogolo de Alderweireld.

O belga redimiu-se, no entanto, e ao minuto 27 apontou o tento da igualdade, na sequência de um pontapé de canto.

O Tottenham deu a volta ao marcador ainda antes do intervalo, na sequência de um penálti. Reina defendeu a cobrança de Son, mas o coreano marcou na recarga (45+2m).

O Aston Villa voltou à carga no início do segundo tempo, com Engels a redimir-se do penálti cometido e a restabelecer a igualdade ao minuto 53.

O jogador belga acabaria, no entanto, por cometer outro erro crasso em período de descontos: falhou um domínio de sola e deixou passar a bola para Son, que isolado bateu Reina e fez o 3-2 ao minuto 90+4.

Terceira vitória seguida para o Tottenham, que recupera assim o quinto lugar da tabela classificativa.