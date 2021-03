A Sampdoria deixou fugir um triunfo caseiro, e empatou com o Cagliari a dois golos.

A equipa visitante adiantou-se no marcados ao minuto 11, com um golo do brasileiro João Pedro (ex-V. Guimarães e Estoril).

Com Adrien Silva no onze, a Sampdoria deu a volta ao marcador com golos de Berezynski (78m) e Gabbiadini (80m), mas Nainggolan empatou aos 90+6.

O Nápoles voltou às vitórias diante do Bolonha (3-1).

Lorenzo Insigne inaugurou o marcador logo ao minuto 8, com Victor Osimhen a aumentar a contagem ao minuto 65.

Soriano ainda reduziu para os visitantes (73m), mas o «bis» de Insigne confirmou o triunfo do Nápoles (76m), que ainda teve o português Mário Rui em campo (entrou ao minuto 79).