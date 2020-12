O recurso do Nápoles relativo ao jogo com a Juventus foi aceite, e a partida que foi adiada no dia 4 de outubro vai ser reagendada.

A Juventus decidiu não recorrer da decisão, tal como a federação italiana, o que confirma que o jogo vai mesmo realizar-se.

Recorde-se que o Nápoles não se apresentou no jogo de Turim por ter sido proibido de viajar devido a dois casos positivos no plantel do conjunto napolitano.

Depois de um primeiro recurso ter sido rejeitado, foi agora decretado que a partida vai mesmo realizar-se, ainda que não haja até ao momento uma data definida.

Na tabela classificativa isto significa a perda dos três pontos que a equipa de Ronaldo tinha conquistado na secretaria e a anulação da penalização de um ponto imposta ao Nápoles.

Com esta decisão, as duas equipas ficam agora com os mesmos 24 pontos, menos sete do que o líder Milan, ainda que tenham menos um jogo.