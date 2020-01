João Aroso é o novo selecionador sub-20 de Marrocos, tendo assinado contrato até ao final de 2021. O treinador português, recorde-se, trabalhou com Fernando Santos no AEK e com Paulo Bento no Sporting e na Seleção Nacional.

«O convite partiu do novo diretor técnico da Federação de Marrocos, o Osian Roberts, que era diretor em Gales, para onde estive para ir, para os sub-20, antes de ir para a equipa B do Sp. Braga», disse João Aroso, em declarações à Lusa.

O treinador, de 47 anos, disse ter ficado entusiasmado com o centro de treinos das seleções marroquinas - «de topo, de nível mundial» -, além de ter uma direção técnica que lhe oferece garantias e a dinamização de trabalho.