O Santos Laguna comandado por Pedro Caixinha somou a segunda derrota consecutiva desde que o treinador português regressou ao clube, no início do ano, desta vez com uns pesados 4-1 impostos pelo Necaxa.

Ao fim de três jogos do torneio Clausura do campeonato mexicano, o Santos Laguna soma apenas um ponto e está afundado no 16.º lugar da classificação.

No jogo desta segunda-feira, a jogar em casa, o Santos Laguna ficou reduzido a dez logo aos 20 minutos, por expulsão de Carrillo. Ainda assim, a equipa de Caixinha adiantou-se no marcador, aos 36 minutos, com um golo de Félix Torres. O Necaxa empatou antes do intervalo, por Ángelo Araos, mas o pior estava reservado para o segundo tempo.

Reduzido a dez, o Santos Laguna não conseguiu evitar a superioridade do adversário que marcou mais três golos por Milton Giménez (53m), Dieter Villalpando (76m) e Rodrigo Aguirre (85m).

Primeira vitória do Necaxa nesta segunda fase do campeonato que é comandado pelo Cruz Azul e o pelo Atlas, ambos com sete pontos.