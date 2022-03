Paulo Ferreira anunciou esta sexta-feira que está de saída do Chelsea, clube no qual estava desde 2004, primeiro como jogador e depois como membro da estrutura do futebol dos blues – fazia parte do grupo de trabalho que acompanhava os jogadores emprestados.

Numa mensagem nas redes sociais, o antigo internacional português justificou a decisão com o facto de querer passar mais tempo junto da família, em Portugal.

«Agora vou descansar algum tempo e depois vou considerar oportunidades para trabalhar na indústria do futebol mais perto da minha esposa e dos meus filhos», escreveu Paulo Ferreira, ele que fez ainda uma jura de amor ao Chelsea.