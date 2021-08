O Paris Saint-Germain pode ser a equipa com a maior concentração de estrelas, mas o Manchester City continua a ser a equipa mais valiosa do planeta.

A chegada de Lionel Messi, avaliado em 80 milhões de euros pelo site especializado Transfermarkt, permitiu ao conjunto francês subir a avaliação do plantel para 993,75 milhões de euros: valor ligeiramente aquém dos 1,06 mil milhões atribuídos aos citizens pelo Transfermarkt.

Com cinco equipas, Inglaterra é o país mais representado no top-10. Segue-se Espanha, com três, França e Alemanha. A saída de Lionel Messi do Barcelona fez baixar o valor atribuído ao plantel blaugrana, que surge agora no oitavo lugar.

Entre as equipas portuguesas, o Benfica surge na dianteira: as águias têm o 31.º plantel mais valioso do mundo, com 324 milhões de euros. O FC Porto é 36.º (€275,10M) e o campeão nacional Sporting aparece na 45.ª posição com um valor atribuído de 233,5 milhões de euros.