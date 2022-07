Erling Haaland precisou de apenas 12 minutos para se estrear a marcar com a camisola do Manchester City. O internacional norueguês deu a vitória ao campeão inglês no encontro de preparação frente ao Bayern Munique, na última madrugada.



No final do encontro, o avançado de 22 anos teve uma tirada bem humorada para comentar a vitória da sua equipa.



«É a primeira vez que ganho ao Bayern, já era hora depois de sete derrotas seguidas», disse com boa disposição, lembrando os registos negativos em confrontos com os bávaros quando estava ao serviço do Dortmund.



«Foi um bom jogo e uma verdadeira prova para o jogo contra o Liverpool da Community Shield», acrescentou.



Recorde o golo de Haaland: